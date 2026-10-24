Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

Avete perso Pellegrini ma avete trovato Cristante. Che partita si aspetta oggi? “Napoli-Roma è una partita tra squadre di livello. Sono le due tra le migliori del campionato, è una partita importante”.

Cristante è un recupero importante. “Si, perché in quel reparto abbiamo giocato spesso con gli stessi uomini. Il suo valore è importante. Ci rende la squadra più duttile, possiamo giocare con lui nel vertice basso. Ci dà possibilità di avere varianti”.

Quanto può indirizzare la stagione questa sfida? “ difficile da dire ora, ma se vinciamo oggi è un ulteriore passo di consapevolezza. Sarebbe una grande spinta".