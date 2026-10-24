Le sue parole: "Sono concentrato per la partita di oggi"

Redazione
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Gasperini: "Castro e Malen possono giocare insieme ma non voglio snaturare la squadra"

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Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

C’è entusiasmo. Come arrivate a questa partita? “ Si, abbiamo giocato bene nelle ultime partite. Arriviamo con tanta carica e vogliamo fare bene”

Le tue responsabilità aumentano e l’ultima partita hai indossato anche la fascia. “È stato un onore la fascia ma sono concentrato per la partita di oggi”

Sei un fan del bordocam, vero? “ Si, non lo guardo subito ma li vedo sempre tutti

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