Le sue parole: "Sono concentrato per la partita di oggi"
Gasperini: "Castro e Malen possono giocare insieme ma non voglio snaturare la squadra"
Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole:
C’è entusiasmo. Come arrivate a questa partita? “ Si, abbiamo giocato bene nelle ultime partite. Arriviamo con tanta carica e vogliamo fare bene”
Le tue responsabilità aumentano e l’ultima partita hai indossato anche la fascia. “È stato un onore la fascia ma sono concentrato per la partita di oggi”
Sei un fan del bordocam, vero? “ Si, non lo guardo subito ma li vedo sempre tutti
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