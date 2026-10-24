Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della sfida di Champions League all'Olimpico
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La Roma non vuole smettere di sognare. I giallorossi sono pronti alla battaglia del Maradona, con un solo obiettivo: portare a casa i tre punti. Gasperini ci crede e vuole tornare a battere Allegri per continuare a volare in classifica. A dirigere la sfida sarà Andrea Colombo, assistito da Bindoni e Rossi M. Il quarto ufficiale sarà Sacchi, mentre al VAR ci sarà Aureliano, con Meraviglia nel ruolo di AVAR.
Napoli-Roma, la moviola4 - Primo giallo del match: Colombo ammonisce Marin per un brutto intervento su Wesley. L'entrata del difensore del Napoli ricorda quella di Malen a Como, ma è persino peggiore: i piedi sono ancora più alti rispetto a quelli dell'olandese. Marelli, però, non ha dubbi sulla decisione dell'arbitro: "Giusto il cartellino giallo"
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