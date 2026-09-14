Questo pomeriggio, in contemporanea al successo della Roma in casa del Torino, il Como ha battuto 2-1 il Parma al Sinigaglia. Basta un gol per tempo ai lariani, il primo fortunoso di Ramón su tiro-cross di Nico Paz al 23' e il secondo di Kaiki all'83', per conquistare l'intera posta in palio. A poco serve, infatti, la rete della bandiera ducale firmata da David Romero in pieno recupero. I biancoblu di Fabregas fanno registrare il terzo successo consecutivo in campionato, il quarto considerando anche la Champions League, e salgono momentaneamente al secondo posto in classifica a -2 dalla Roma fresca capolista. Almeno in attesa dell'Inter impegnata questa sera in casa contro l'Udinese. I crociati di Cuesta, invece, sono diciassettesimi con un punto.