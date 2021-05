Serie A, colpo Milan: battuta la Juve 3-0 nella sfida per il quarto posto

In gol per i rossoneri Diaz, Rebic e Tomori. Bianconeri quinti a tre giornate dalla fine

Il Milan vince lo scontro diretto per la Champions con la Juve. La squadra di Pioli domina all'Allianz Stadium e porta a casa un clamoroso 3-0. In gol per i rossoneri Diaz nel primo tempo, Rebic e Tomori nella ripresa. Annichiliti i campioni d'Italia in carica, relegati al quinto posto in classifica a tre giornate dalla fine.