Serie A, colpo Bologna a Cremona: finisce 1-2 allo Zini. Italiano supera Sarri

Il Bologna non sbaglia e si porta a casa i tre punti. La squadra di Italiano, grazie a una grande partenza, sbanca lo Zini e supera la Lazio di Sarri in classifica. Il match inizia subito al meglio: dopo 5 minuti è Joao Mario a firmare il vantaggio. Il raddoppio non tarda ad arrivare: l’inglese Rowe raccoglie e trasforma in gol l’ottimo assist di Miranda. Si chiude un primo tempo di dominio totale dei rossoblù.Nella ripresa il copione non cambia: il Bologna fa la partita, la Cremonese ci prova in ripartenza. Non succede nulla fino al 90’: i grigiorossi guadagnano un rigore che regala un finale da brividi. Bonazzoli non sbaglia e accorcia le distanze. Negli ultimi minuti cresce il nervosismo: espulsi Maleh e Ferguson. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine: il Bologna si rialza dopo il ko contro la Lazio e lascia negli abissi la Cremonese.