Serie A, Cioffi non rinnova il contratto e lascia l’Udinese

Arrivano già i primi cambi in panchina per la prossima stagione. L'ex tecnico dei friulani nonostante l'ottima stagione con i bianconeri potrebbe andare al Verona al posto di Tudor

Neanche 24 ore fa è terminato il campionato e già arrivano i primi cambi in panchina per la prossima stagione. Nonostante l'ottimo lavoro svolto a Udine Cioffi non sarà l'allenatore dei bianconeri il prossimo anno, secondo quanto riportato da Sky andrà al Verona. La società friulana tramite un comunicato ha ufficializzato la separazione con il mister: "Udinese Calcio comunica che Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre".