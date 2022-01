Serie A, cambiano le date di alcune partite. Variazioni anche in Coppa Italia

Udinese-Atalanta non subisce variazioni. Slittano Cagliari-Bologna e la sfida tra gli emiliani e Napoli

La Lega calcio ha fatto sapere tramite un comunicato della variazione di date e orari di alcuni match di campionato e Coppa Italia. Per quanto riguarda la Serie A, non cambiano i parametri per Udinese-Atalanta in programma domani alle 16:30. Torino-Fiorentina, invece è stata spostata alle 17 di lunedì mentre Cagliari-Bologna si giocherà martedì alle 20:45. Posticipata anche Bologna-Napoli che avrà luogo lunedì 17 alle 18:30. In Coppa Italia sono solo due i match a subire una modifica: Atalanta-Venezia rimane al 12 gennaio ma alle 17:30 (14:30 era l'orario previsto). Slitta di un giorno, dal 12 al 13 gennaio, Napoli-Fiorentina.