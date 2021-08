Serie A, Cagliari-Spezia 2-2: la doppietta di Joao Pedro rimonta i liguri

All'esordio in Serie A, Thiago Motta va avanti di due gol ma poi si fa rimontare: finisce in parità

Finisce 2-2 il primo dei due match in programma nel Monday Night della prima giornata di questa Serie A 2021/22. Cagliari e Spezia si dividono la posta in palio in Sardegna, in una partita comunque emozionante e con diversi colpi di scena. Il primo è il doppio vantaggio dei liguri di Thiago Motta, all'esordio in panchina nel nostro campionato, grazie alle reti di Gyasi e Bastoni. Poi i rossoblù reagiscono e in una manciata di minuti agguantano il pari in rimonta con la doppietta del capitano Joao Pedro: prima con un gran destro da fuori, poi con dal dischetto. Stasera Sampdoria-Milan.