Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-0: Deiola regala a Mazzarri tre punti d’oro

I rossoblù ottengono punti fondamentali in chiave salvezza. Ora il Venezia è lontano sei punti

Il Cagliari batte 1-0 il Sassuolo di Alessio Dionisi nel lunch match del sabato di Serie A. A regalare il successo alla squadra di Mazzarri ci ha pensato Alessandro Deiola su assist di Marin. Il centrocampista sardo ha realizzato il suo sesto gol stagionale, una rete fondamentale in chiave salvezza: con questi tre punti, il Cagliari vola a +6 sul Venezia terzultimo che però ha ancora due partite da recuperare. Il Sassuolo rimane al momento al nono posto in classifica ma con appena un punto di vantaggio sul Verona che scenderà in campo questa sera.