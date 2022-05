Serie A, Cagliari-Inter 1-3: Lautaro e Darmian regalano un’ultima speranza ad Inzaghi

I nerazzurri vincono in terra sarda e mantengono accesa una piccola speranza di vincere lo Scudetto. I padroni di casa rimangono a -2 dalla Salernitana

All'Unipol Domus di Cagliari, l'Inter batte i padroni di casa grazie ai gol di Darmian e una doppietta Lautaro Martinez. Per il Cagliari inutile il gol di Lykogiannis che al 53esimo minuto aveva ridato qualche barlume di speranza ai sardi. Con questo risultato entrambe le formazioni dovranno giocarsi il loro destino nell'ultima giornata, pur sapendo che vincere potrebbe non bastare. L'Inter rimane a -2 dal Milan che oggi ha battuto l'Atalanta a San Siro, così come il Cagliari che è in ritardo di due lunghezze sulla Salernitana quartultima.