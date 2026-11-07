De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

Torna a vincere il Cagliari dopo quattro sconfitte di fila contro Monza, Bologna, Roma e Lazio. I sardi superano il Frosinone 1-0 grazie alla rete di Adopo nel primo tempo. Stop per la squadra di Alvini che però rimane al sesto posto in classifica a +3 sulla Juventus che domani affronterà la Fiorentina. Respira Pisacane e i rossoblu superando momentaneamente il Napoli in classifica. Dopo la sosta il match contro il Como di Fabregas, mentre il Frosinone sarà di scena a San Siro e affronterà il Milan di Amorim. Finisce 1-1 tra Torino e Lecce. N'Dri risponde a Simeone. Nel finale Falcone con un miracolo nega la doppietta al centravanti argentino.