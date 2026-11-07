De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

Per far fronte alle numerose assenze, Gian Piero Gasperini è costretto ancora una volta ad attingere dalla Primavera di Mattia Scala. Per la sfida contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso ha convocato Valerio Maccaroni e Levente Kilvinger, rispettivamente classe 2008 e 2009. Insieme a loro ci sarà anche il "solito" Arena che, dopo il gol realizzato in Youth League contro il Manchester United, siederà nuovamente in panchina all'Olimpico.

Ecco chi è Maccaroni

Romano e romanista dalla nascita, Valerio. Nato come trequartista, il classe 2008 ha fatto della duttilità uno dei suoi principali punti di forza, dimostrando di poter ricoprire diversi ruoli in campo. Non a caso, nella lista ufficiale dei convocati diramata dalla Roma, il suo nome compare tra gli attaccanti. Nel corso della sua giovane carriera ha giocato spesso anche da ala destra, mettendo in mostra ottime qualità tecniche e tattiche.. In questa stagione ha collezionato dodici presenze, mettendo a referto un gol (in Youth League contro il Fenerbahçe) e quattro assist.

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Ecco chi è Kilvinger

Tra i reparti maggiormente colpiti dagli infortuni c'è anche quello dei portieri. Svilar è fermo ormai da diverse settimane, mentre Gollini non ha ancora recuperato dal problema alla schiena accusato prima della sfida contro il Manchester United. Una situazione che costringe Gasperini a rivolgersi nuovamente alla Primavera., titolare,. Arrivato nella Capitale nel 2025,, reduce dal pareggio conquistato pochi giorni fa contro il Manchester United in Youth League. Per Kilvinger però, il calcio dei grandi non è una novità. Prima del trasferimento a Trigoria infatti, aveva già avuto modo di mettersi alla prova tra i professionisti: nel 2025 ha collezionato cinque presenze con la maglia del Pécsi MFC, club della terza divisione ungherese. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione della Roma, pronta a scommettere sul giovane talento e a portarlo in giallorosso al termine di quella stagione.