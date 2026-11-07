Il tecnico costretto ancora a pescare dalla squadra di Scala per far fronte alle assenze
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Per far fronte alle numerose assenze, Gian Piero Gasperini è costretto ancora una volta ad attingere dalla Primavera di Mattia Scala. Per la sfida contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso ha convocato Valerio Maccaroni e Levente Kilvinger, rispettivamente classe 2008 e 2009. Insieme a loro ci sarà anche il "solito" Arena che, dopo il gol realizzato in Youth League contro il Manchester United, siederà nuovamente in panchina all'Olimpico.
Ecco chi è MaccaroniRomano e romanista dalla nascita, Valerio Maccaroni è uno dei talenti più promettenti della Primavera giallorossa. Nato come trequartista, il classe 2008 ha fatto della duttilità uno dei suoi principali punti di forza, dimostrando di poter ricoprire diversi ruoli in campo. Non a caso, nella lista ufficiale dei convocati diramata dalla Roma, il suo nome compare tra gli attaccanti. Nel corso della sua giovane carriera ha giocato spesso anche da ala destra, mettendo in mostra ottime qualità tecniche e tattiche. Intelligenza nelle letture di gioco ed eleganza nei movimenti sono le sue caratteristiche principali. In questa stagione ha collezionato dodici presenze, mettendo a referto un gol (in Youth League contro il Fenerbahçe) e quattro assist.
Ecco chi è KilvingerTra i reparti maggiormente colpiti dagli infortuni c'è anche quello dei portieri. Svilar è fermo ormai da diverse settimane, mentre Gollini non ha ancora recuperato dal problema alla schiena accusato prima della sfida contro il Manchester United. Una situazione che costringe Gasperini a rivolgersi nuovamente alla Primavera. Oltre a Vasquez, titolare, in panchina ci saranno De Marzi e soprattutto Levente Kilvinger. Arrivato nella Capitale nel 2025, il portiere ungherese classe 2009 è il titolare della Primavera di Mattia Scala, reduce dal pareggio conquistato pochi giorni fa contro il Manchester United in Youth League. Per Kilvinger però, il calcio dei grandi non è una novità. Prima del trasferimento a Trigoria infatti, aveva già avuto modo di mettersi alla prova tra i professionisti: nel 2025 ha collezionato cinque presenze con la maglia del Pécsi MFC, club della terza divisione ungherese. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione della Roma, pronta a scommettere sul giovane talento e a portarlo in giallorosso al termine di quella stagione.
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