In casa Roma continua il momento difficile legato agli infortuni. Alle assenze di Svilar, Gollini, Rensch, Dybala e Pellegrini si aggiunge anche quella di Gianluca Mancini. Gasperini dovrà infatti rinunciare al centrale giallorosso per la sfida contro il Sassuolo a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. L'infortunio però non preoccupa. Mancini si è allenato regolarmente con i compagni nella giornata di ieri, ma non si sente ancora pronto per scendere in campo. Da qui la decisione di Gasperini di non rischiarlo. Il centrale potrà poi sfruttare la sosta per le nazionali per recuperare completamente, visto che non sarà inserito nella lista dei convocati dell'Italia per le sfide contro Francia e Belgio. Questa sera al suo posto è ballottaggio tra Daniele Ghilardi e Leonardo Balerdi.