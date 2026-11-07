In casa Napoli il clima è tutt’altro che sereno e un ulteriore segnale è arrivato proprio questo pomeriggio. La squadra è in ritiro dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto e Massimiliano Allegri non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Una decisione che di per sé non avrebbe nulla di sorprendente, considerando le numerose conferenze stampa delle ultime settimane. Anche Gasperini infatti, non ha parlato prima della gara contro il Sassuolo ma a far discutere, sono le tempistiche della comunicazione. La notizia dell'annullamento della conferenza è arrivata alle 14:55, appena cinque minuti prima dell'orario previsto per l'inizio, quando tutti i giornalisti erano già presenti in sala stampa. Una scelta quantomeno insolita, soprattutto per le modalità e i tempi con cui è stata comunicata, che contribuisce ad alimentare le tensioni attorno all'ambiente azzurro.