Tony D'Amico è già al lavoro per rinforzare la rosa di Gasperini in vista del mercato di gennaio. Tra gli obiettivi del ds giallorosso c'è Alejandro Balde, terzino sinistro in uscita dal Barcellona. Flick vorrebbe un nuovo difensore centrale ma, complice la difficile situazione economica, la società blaugrana sarebbe costretta a cedere per accontentare il tecnico. Il laterale spagnolo resta perciò tra i principali indiziati a partire, complici anche gli appena 124 minuti disputati in questa stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo SPORT, Jorge Mendes, agente di Balde, sarebbe già alla ricerca della soluzione migliore. Il Barcellona vorrebbe monetizzare subito dalla cessione, incassando circa 40 milioni di euro, ma l'ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Sul terzino spagnolo ci sono diversi club, soprattutto in Premier League, con Liverpool, Aston Villa e Manchester United che seguono la situazione senza aver ancora mosso passi ufficiali. In Italia invece, Balde piace alla Juventus e soprattutto alla Roma. D'Amico avrebbe infatti già incontrato Mendes per sondare il terreno e capire la fattibilità dell'operazione. Il giocatore è molto apprezzato da Gasperini, ma l'ostacolo principale resta l'ingaggio dello spagnolo. La decisione definitiva di Balde e del suo agente è attesa per dicembre e non è escluso che la Roma possa tentare fino all'ultimo di portarlo nella Capitale.