Serie A, Cagliari-Bologna 2-1: Pereiro la risolve nel recupero

Si chiude la ventunesima giornata di Serie A. Il Cagliari di Mazzarri ospita alla Sardegna Arena il Bologna. Il primo tempo si chiude a reti bianche nonostante il ritmo elevato del gioco. I romagnoli spingono sena trovare la via per essere pericolosi mentre i padroni di casa creano poco ma vanno vicini al vantaggio in particolare con Bellanova, autore di un clamoroso errore da due passi. Nella ripresa il Bologna passa grazie a una bella punizione di Orsolini che al 53' riesce a battere Cragno sul primo palo. A pareggiare ci pensa Pavoletti al 71' sfruttando un assist di Pereiro che nei minuti finali firmerà il gol del vantaggio grazie a una deviazione di Theate. Il portiere azzurro si rifarà sul numero 7 ospite deviando sul palo una conclusione pericolosa. I sardi, prossimi avversari della Roma, rimangono in zona retrocessione ma si avvicinano al Venezia ora distante solo un punto. Mihajlovic rimane a quota 27.