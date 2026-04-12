Serie A, Bologna-Lecce 2-0: il gol di Freuler e Orsolini inguaiano Di Francesco

La squadra di Di Francesco ko al 'Dall'Ara' e sempre più in difficoltà, ancora appaiata con la Cremonese a 27

Si chiude 1-0 il match del 'Dall'Ara' tra Bologna e Lecce in questa domenica di Serie A, a pochi minuti dalla sfida che riguarda da vicinissimo la Roma, quella tra Como e Inter. La squadra di Di Francesco era a caccia di punti salvezza, ma torna a casa a mani vuote. La rete di Freuler apre le danze nel primo tempo, nel recupero rifinisce Orsolini. Il Bologna sale a 48, staccando la Lazio a -4 ma in campo domani sera con la Fiorentina. I pugliesi, invece, restano a 27 insieme alla Cremonese con cui si giocheranno l'ultimo posto salvezza, con i viola a +5.