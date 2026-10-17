I nerazzurri rialzano la testa dopo la sconfitta in Champions League
Gasp aveva ragione: la rosa va allungata. Da Tresoldi a Endrick, passando per Greenwood
L'Inter si rialza dopo il ko in Champions League contro il Bruges. I nerazzurri battono il Bologna al Dall'Ara 3-1. I rossoblù erano passati in vantaggio al decimo del primo tempo con Pobega, poi al 44' Thuram ha firmato il pari. Nella ripresa la rimonta firmata da Carlos Augusto e Bonny. La squadra di Chivu rimane salda al primo posto in classifica in attesa del match tra Juventus e Lazio in programma domani sera. Il Bologna, invece, si ferma dopo la vittoria della settimana scorsa contro il Lecce.
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