L'Inter si rialza dopo il ko in Champions League contro il Bruges. I nerazzurri battono il Bologna al Dall'Ara 3-1. I rossoblù erano passati in vantaggio al decimo del primo tempo con Pobega, poi al 44' Thuram ha firmato il pari. Nella ripresa la rimonta firmata da Carlos Augusto e Bonny. La squadra di Chivu rimane salda al primo posto in classifica in attesa del match tra Juventus e Lazio in programma domani sera. Il Bologna, invece, si ferma dopo la vittoria della settimana scorsa contro il Lecce.