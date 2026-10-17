La Roma torna a giocare in campionato all'Olimpico nel match contro il Genoa degli ex De Rossi, El Shaarawy e Baldanzi. A dirigere la sfida è Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il direttore di gara siciliano è coadiuvato da Alberto Tegoni di Milano e Thomas Miniutti di Maniago, mentre il quarto uomo è Giuseppe Collu di Cagliari. Al Var Luca Pairetto di Nichelino, Avar Luca Massimi di Termoli.

Roma-Genoa, la moviola:

81' - Terzo ammonito in casa Genoa:dopo un intervento falloso in ritardo su Rensch.

77' - Ammonito Pisilli dopo un fallo in ripiegamento su Messias.

68' - C'è gioia anche per Lulli: l'esterno giallorosso insacca da due passi dopo un'azione straordinaria di Soulé, regolare la sua posizione sul tiro di Pellegrini prima del 'tocco' di Ostigard.

65' - Corpo a corpo tra Castro e Ostigard sulla linea laterale, a palla già uscita: l'attaccante argentino dà una leggera spinta al difensore del Genoa, che poi sembra colpirlo tra collo e viso. Giallo per Ostigard.

51' - Ammonito il capitano del Genoa Vásquez per proteste.

51' - Regolare il gol dell'1-0 della Roma, firmato Castro: check al Var prima della convalida della rete, per assicurarsi che non ci fosse stato nessun tocco col braccio da parte del numero 9 giallorosso sugli sviluppi del corner.

43' - Soulé è il primo ammonito del match. Punito una scivolata fallosa ai danni di Ostigard al termine di un'azione promettente.