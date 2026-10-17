Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di SkySport prima del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Qui hai lasciato un pezzo di cuore. “Mi rimane tantissimo, tante emozioni, ora mi concedo qualche minuto per guardare lo stadio ma in campo ci sarà da battagliare e prendere i 3 punti per noi importantissimi”

La vittoria con la Fiorentina può essere terapeutica? “Una vittoria fondamentale, vincere aiuta a vincere anche se oggi non sarà facile visto l’avversario, che nonostante le assenze resta fortissimo. Ci sarà da battagliare per ottenere punti”.

EL SHAARAWY A DAZN

Rientrando in questo stadio, che cosa ha provato? "Rivivere un po' tutto quello che ho passato solo qualche mese fa. Dall'addio, alla vittoria nel derby... Tante emozioni, infatti mi sono concesso qualche minuto per rivedere lo stadio prima della partita. Ma ora bisognerà tenere tutta la concentrazione nella partita perché ci sarà da battagliare".

Avete la sensazione che forse oggi è la serata migliore per poter fare punti qui? "Può aiutare, ma sicuramente non sarà così. La Roma resta una squadra fortissima nonostante le assenze, anche col Real Madrid ha dimostrato di saper fare la partita. La vittoria contro la Fiorentina ci ha aiutato nel morale e nella fiducia. Oggi dovremo fare il nostro, cercare di mettere in difficoltà il più possibile e portare punti a casa perché per noi ora sono fondamentali".