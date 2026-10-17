D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di SkySport prima del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

Gasperini è ambizioso, come la proprietà, riuscirà lei a trovare una sintesi per allargare la rosa a gennaio? “Per affrontare certe competizioni e poter competere in partite come mercoledì e confermarci in campionato, avremo bisogno di un altro step, di aggiungere qualcosina. Ci abbiamo provato in estate e non ci siamo riusciti, ma lavoriamo tutti i giorni per poterci migliorare”.

Cosa vi aspettate da i giovani in campo stasera, da Mora a Castro. “Ci aspettiamo che confermino quanto visto in allenamento, sono ragazzi di qualità su cui abbiamo investito tanto in estate. La linea verde è iniziata in estate mantenendo un gruppo storico importante, è il mix che volevamo a inizio mercato e lo abbiamo ottenuto”.

Si è parlato in questi giorni ad esempio di prendere Endrick in prestito. La vostra politica qual è? I grandi giocatori in esubero dai grandi club li prendereste in prestito oppure uno che viene deve essere nella disponibilità della Roma? “La nostra politica è prendere giocatori forti, è la prima. Poi, quando si prendono giocatori in prestito ci sono delle opzioni che si possono inserire, noi come Roma vorremmo sempre la possibilità di trattenere chi prendiamo anche in prestito, questa è la linea”.