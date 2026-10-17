Le sue parole: "Siamo consci delle nostre responsabilità e capacità e oggi lo dimostreremo contro il Genoa"

Redazione
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Rodrigo Mora: "Contenti della prestazione. Serve essere più continui nei 90 minuti"

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Rodrigo Mora ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

Dopo una partita come quella del Real Madrid c'è più autostima o delusione? "Una partita non cambia nulla, abbiamo fatto una partita davvero buona. Oggi l'obiettivo è vincere, come sempre. L'autostima non cambia per una partita, resta sempre molto alta. Siamo consci delle nostre responsabilità e capacità e oggi lo dimostreremo contro il Genoa".

Tante assenze, non è semplice: è la partita in cui i giovani come lei devono alzare l'asticella della responsabilità? "Certo, ma penso che il mister e il gruppo abbiamo fiducia in ognuno di noi. Oggi saremo tutti al massimo, siamo qui per dimostrare. Siamo convinti di poter fare molto bene e di poter dimostrare questo livello".

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

MORA A SKYSPORT

Le tue sensazioni dopo Roma-Real. “A parte il risultato non positivo, la squadra ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra di altissimo livello col Real. Stasera vogliamo fare lo stesso per i 3 punti”.

Oggi giochi con Soulé e Castro. “Siamo tre ottimi giocatori, con Soulé ho già giocato mentre con Castro è la prima volta, non vedo l’ora, sarà una partita fantastica”.

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