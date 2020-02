Serie A, Bologna-Brescia 2-1: Bani nel finale consegna la vittoria a Mihajlovic

Vittoria al fotofinish per il Bologna in casa. Al Dall’Ara finisce 2-1 con il Brescia che si porta in vantaggio grazie al gol su rigore realizzato da Torregrossa. Le occasioni migliori, però, le ha sempre la squadra di Mihajlovic e prima dell’intervallo trova il pari con Orsolini. Nella ripresa il gol dei tre punti, invece, arriva a due minuti dal novantesimo dai piedi di Bani. Successo importante per i padroni di casa che la prossima settimana saranno impegnati all’Olimpico contro la Roma, ma non ci sarà Poli (squalificato) e con Sansone in dubbio a causa di un problema muscolare accusato nella gara odierna.