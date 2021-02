Serie A, Bologna-Benevento 1-1: Sansone e Viola firmano il pareggio sotto la neve

Si apre con un pareggio la 22esima giornata del campionato di Serie A. Al ‘Dall’Ara’ Bologna e Benevento non vanno oltre l’1-1, non particolarmente emozionante anche a causa delle condizioni metereologiche nel secondo tempo, sotto una lieve nevicata che comunque ha imbiancato il campo e ha reso più complicate le cose. Va in vantaggio nella prima frazione la squadra di Mihajlovic con la rete di Sansone, poi nella ripresa arriva il pareggio di Viola che sfrutta un errore di Skorupski in uscita. Le due formazioni restano appaiate in classifica, ora a quota 24 punti e a distanza di sicurezza dal terzultimo posto.