Serie A, Atalanta-Verona 1-0: alla Dea basta Zappacosta. Bologna-Lazio finisce 0-2

L'Atalanta non sbaglia e batte il Verona: ai nerazzurri basta il gran gol di Zappacosta nel primo tempo. Una rete da tre punti, che avvicina la squadra di Palladino al sesto posto occupato proprio dalla Roma di Gasperini - che ora dista solo un punto. A Bologna, invece, i rossoblù accusano le fatiche di Europa e cadono contro una Lazio guidata da Taylor: Orsolini sbaglia dal dischetto (rigore parato da Motta) e tra 72' e 82' l'ex centrocampista dell'Ajax firma una doppietta. Sarri sorride e i biancocelesti salgono a quota 43 punti, scavalcando proprio il Bologna.