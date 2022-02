Serie A, Atalanta-Torino si gioca: la Corte Sportiva d’Appello ha deciso

È stato respinto il ricorso dei bergamaschi che chiedevano il 3-0 a tavolino per il match non disputato il 6 gennaio scorso a causa dei tanti casi Covid dei granata

Atalanta-Torinosi giocherà. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale si è espressa respingendo il reclamo della società bergamasca che aveva chiesto il 3-0 a tavolino sulla partita del 6 gennaio scorso. I granata non si erano presentati al Gewiss Stadium a causa dei tanti casi Covid in rosa e della decisione dell'Asl. La stessa sentenza era stata emessa in primo grado, dal momento che il club di Urbano Cairo aveva rispettato le disposizioni delle autorità sanitarie, tutto dimostrato dalle prove documentali prodotte dal legale del Torino. A questo punto andrà stabilita una data per il recupero, fondamentale anche nella lotta Champions League.