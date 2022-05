Serie A, Atalanta-Salernitana 1-1: Pasalic ‘salva’ Gasperini. La Roma è a +3

La squadra di Gasperini si ferma ancora e non recupera punti sui giallorossi

L'Atalanta si ferma ancora contro un'ottima Salernitana, che va a un passo dalla quarta vittoria consecutiva che avrebbe significato l'aggancio al Cagliari. La squadra di Gasperini poteva approfittare del pareggio della Roma e il ko della Fiorentina per riavvicinarsi all'Europa League, ma non va oltre l'1-1. Alla fine il rammarico principale è per gli uomini di Nicola, che vanno in vantaggio al 27' con Ederson e hanno anche qualche occasione per raddoppiare. Ma l'Atalanta spinge e alla fine trova il pareggio all'88' con Pasalic. La Dea sale a 56 punti, a -3 da Roma e Lazio e a pari con la Fiorentina. La Salernitana va a 26 a -2 dal Cagliari e i campani giovedì recupereranno la sfida col Venezia con la chance del clamoroso sorpasso.