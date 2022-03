Serie A, Atalanta-Genoa 0-0: Roma a pari punti con la Dea

Blessin fa il record di pareggi consecutivi per i grifoni mentre i bergamaschi si allontanano dalla Champions

Insieme a Udinese-Roma, alle 18 ha avuto luogo anche la sfida tra Atalanta e Genoa. Al Gewiss Stadium, Blessin raccoglie il settimo pareggio consecutivo, il quinto per 0-0. La Dea fallisce l'allungo sui giallorossi che la raggiungono a 48 punti anche se hanno una partita in più. Gli ospiti pressano alto gli uomini di Gasperini ingabbiandoli nella loro metà campo. Nonostante ciò l'occasione più grossa capita sui piedi di Muriel che prende il palo con un tiro a giro. Nel secondo tempo lo spartito non cambia, anzi, è il Genoa a sfiorare il vantaggio con Frendrup. Blessin fa il record di pareggi consecutivi per i grifoni mentre i bergamaschi si allontanano dalla Champions.