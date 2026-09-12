Pisacane fa l'impresa. In gol anche Mendy e Scamacca
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L'Atalanta fa un altro passo indietro. La squadra di Sarri, dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, cade anche contro il Cagliari di Pisacane. Finisce 1-2 al Gewiss Stadium. E per la Dea è la seconda sconfitta consecutiva dopo le prime due vittorie. Il match si mette subito male. Dopo pochi minuti Mendy trova il vantaggio, ancora una volta contro l'Atalanta: è già il suo terzo gol alla Dea. La squadra di Sarri fatica a costruire e sembra non riuscire a trovare la chiave per reagire. Poi, proprio prima dell'intervallo, ci pensa Scamacca. Nella ripresa è l'Atalanta a fare la partita. Ma al 70' arriva l'episodio che cambia tutto. Kolasinac tocca il pallone con il braccio, l'arbitro non ha dubbi: calcio di rigore. Sul dischetto va Maldini e non sbaglia. Il Cagliari torna avanti a venti minuti dalla fine. Sarri le prova tutte. Dentro Raspadori e Pasalic, ma la reazione non arriva. L'Atalanta spinge, ma non basta. Il Cagliari resiste e porta a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Per la Dea, invece, è notte fonda. Due sconfitte di fila dopo un avvio perfetto. E adesso arrivano i primi segnali di difficoltà.
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