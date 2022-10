Serie A, Atalanta ancora di misura: Fiorentina ko 1-0 e Napoli agganciato

L'Atalanta ci prende gusto e centra la seconda vittoria consecutiva per 1-0. Dopo aver battuto a domicilio la Roma prima della pausa, la squadra di Gasperini supera in casa la Fiorentina e aggancia il Napoli in vetta alla classifica a 20 punti, quattro in più della Roma. La Dea vince 1-0 grazie al gol di Ademola Lookman al 59' su assist di Muriel. Nel finale i viola hanno diverse occasioni, Jovic entra bene ma alla fine la Fiorentina cade ancora in trasferta dove è senza vittorie da inizio stagione. L'Atalanta invece conferma la sua impenetrabilità: solo tre gol subiti in otto partite.