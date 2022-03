Serie A, Casini eletto nuovo presidente di Lega: scheda bianca per la Roma

Dopo la quarta assemblea, il calcio italiano ha il suo nuovo presidente. Nome pubblicizzato in particolar modo da Lazio, Napoli e Fiorentina

Il nuovo numero 1 della Serie A sarà Lorenzo Casini. Il suo nome è stato fortemente caldeggiato da Lotito e De Laurentiis e ha vinto la votazione con 11 voti favorevoli, quelli sufficienti per raggiungere l'obiettivo, e 8 schede bianche tra cui quella della Roma. La Lega Serie A ha svolto a Roma nella mattinata la quarta assemblea elettiva, dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Paolo Dal Pino ufficializzata ad inizio febbraio, che ha portato finalmente alla fumata bianca. Sorpassato Andrea Abodi, ex presidente della Lega di Serie B, che prima dell'assemblea sembrava essere il grande favorito per questo ruolo.