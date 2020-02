Serie A, 24esima giornata: manita della Fiorentina alla Samp. Juventus e Parma battono Brescia e Sassuolo

Dopo il pareggio per 0-0 tra Udinese e Verona, continuano le partite della 24esima giornata di Serie A. La Fiorentina schianta fuori casa la Sampdoria di Ranieri: manita viola firmata dalle reti di Thorsby (autogol Samp), Vlahovic (doppietta), Chiesa e Badelj. I doriani riescono nel finale a siglare il gol della bandiera con il solito Manolo Gabbiadini. La Juventus svolge il compito Brescia: Dybala e Cuadrado regalano a Sarri i tre punti per continuare la corsa scudetto in attesa dell’importante match tra Lazio e Inter. Infine, il Parma, in trasferta, passa sul Sassuolo grazie alla rete di Gervinho al 25′.