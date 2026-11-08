I bianconeri di Spalletti salgono a quota 18 punti, a -6 dalla Champions

Redazione
Screenshot 2026-11-08 at 17-10-07 (257) AMARO MONTENEGRO Il segreto del mister (60”) - YouTube

Totti, che prove nel nuovo spot: tra tunnel, tori e ciuchi neri ecco il bar segreto di Spalletti

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Due a due spettacolare tra Fiorentina e Juventus al Franchi. La squadra di Vanoli la sblocca subito Pellegrino su corner che ha scelto di festeggiare facendo la "mitraglia" alla Batistuta. Alla mezz'ora è il momento di Woltemade che sfrutta l'assist di Kolo Muani e pareggia la gara al 32'. Nel secondo tempo i viola tornano avanti ancora con un gol di Njie, ma la Juventus la riprende con Bremer sul corner battuto da Douglas Luiz al 66'. I bianconeri di Spalletti salgono a quota 18 punti, a -6 dalla Champions.

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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