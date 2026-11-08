Due a due spettacolare tra Fiorentina e Juventus al Franchi. La squadra di Vanoli la sblocca subito Pellegrino su corner che ha scelto di festeggiare facendo la "mitraglia" alla Batistuta. Alla mezz'ora è il momento di Woltemade che sfrutta l'assist di Kolo Muani e pareggia la gara al 32'. Nel secondo tempo i viola tornano avanti ancora con un gol di Njie, ma la Juventus la riprende con Bremer sul corner battuto da Douglas Luiz al 66'. I bianconeri di Spalletti salgono a quota 18 punti, a -6 dalla Champions.