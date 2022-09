Sarri contro l’Europa League: “Competizione quasi infattibile, più della Champions”

Il tecnico biancoceleste alla vigilia dell'esordio in Europa: "Si giocano 4 partite in un mese e quindi avere qualche giorno normale è quasi impossibile"

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Europa League della Lazio. Il tecnico biancoceleste ha parlato anche della difficoltà della competizione che entro novembre, dovrà vedere archiviata la fase a gironi: "Questa competizione è quasi infattibile, si giocano 4 partite in un mese e quindi avere qualche giorno normale è quasi impossibile e con questo non c’è la possibilità di giocare di lunedì. L’anno scorso un po' ingiustamente, quest’anno per impossibilità. Competizione molto più cattiva della Champions per la quale hai più ore di riposo".