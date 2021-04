Sampdoria, seduta tecnico-tattica: out Quagliarella e Keita

La Samp continua a lavorare in vista della sfida con la Roma, che è invece impegnata stasera alle 21 a Manchester. Ancora una seduta mattutina per i blucerchiati (si gioca domenica sera alle 20.45). Dopo la riunione in sala video, nella prima...

La Samp continua a lavorare in vista della sfida con la Roma, che è invece impegnata stasera alle 21 a Manchester. Ancora una seduta mattutina per i blucerchiati (si gioca domenica sera alle 20.45). Dopo la riunione in sala video, nella prima fase della seduta dedicata al riscaldamento e al possesso-palla, Keita Balde ed Ernesto Torregrossa hanno lavorato in gruppo per poi proseguire il lavoro con sedute individuali insieme con Fabio Quagliarella. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2 del “Mugnaini”. Domani, venerdì, altro mattutino in agenda a Bogliasco.