Sampdoria-Roma, i convocati di Ranieri: recuperano Quagliarella e Keita Balde

I blucerchiati recuperano anche Torregrossa e Candreva

Sono ben 26 i giocatori convocati da Claudio Ranieri per la sfida contro la Roma, in programma stasera alle 20.45 a Marassi. Il tecnico della Sampdoria è riuscito a recuperare diversi giocatori, tra cui Quagliarella e Keita Balde. Rientro da un lungo stop anche per Torregrossa. Di seguito la lista completa: