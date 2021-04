Sampdoria al lavoro in vista della Roma: palestra per Quagliarella e Keita Balde

Parziale lavoro con i compagni per Torregrossa. Seduta incentrata sullo sviluppo della forza per i blucerchiati

Come da programma la Sampdoria continua il proprio avvicinamento verso la gara con la Roma, in programma domenica 2 maggio alle 20.45. Hanno lavorato in palestra Quagliarella e Keita Balde, mentre Ranieri può sorridere per il parziale lavoro in gruppo di Torregrossa. Di seguito il report completo dell'allenamento odierno dai canali ufficiali del club blucerchiato: "La Sampdoria prosegue sul campo 2 del “Mugnaini” la preparazione alla sfida casalinga con la Roma, in programma domenica al “Ferraris” (ore 20.45). Sotto il cielo grigio di Bogliasco, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su lavori individuali per lo sviluppo della forza specifica con trasformazione sprint training. Con il gruppo anche Ernesto Torregrossa che ha poi continuato l’allenamento con uno specifico tecnico di recupero agonistico. Stesso tipo di lavoro anche per Keita Balde e Fabio Quagliarella che però, come da tabella di marcia, hanno sudato in palestra. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino".