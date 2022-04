Salernitana, lavoro tecnico in vista della gara con la Roma

Domenica i campani saranno di scena allo stadio Olimpico

Dopo la sconfitta di misura contro il Torino di sabato, la Salernitana ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida di domenica contro la Roma allo stadio Olimpico. Gli uomini di mister Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro tecnico. L’allenamento si è concluso con una partita finale. I granata non avranno a disposizione Bonazzoli, squalificato per la partita contro i giallorossi. I campani sono ancora ultimi in classifica e le speranze restare nella massima serie anche il prossimo anno sono sempre di meno.