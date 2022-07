Salernitana, Iervolino alza l’offerta a Mertens

Il club, primo avversario della Roma in campionato, in pressing sul belga

Continua il pressing della Salernitana, e del suo presidente Danilo Iervolino nei confronti di Dries Mertens, come riporta repubblica.it. Il club campano, avversario della Roma in casa alla prima giornata di campionato, qualche giorno fa aveva offerto all'ex Napoli un contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore, però, il presidente Iervolino ha deciso di aumentare ancora di più la proposta portandola a 3.5 milioni, per un solo anno.