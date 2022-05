Sabatini: “Vengo sempre criticato ma non ho mai avuto paura delle mie scelte”

Le parole dell'ex direttore sportivo della Roma

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco le sue parole sulle critiche ricevute nella sua carriera e sull'errore dal dischetto dell'ex calciatore giallorosso: "Perotti si è disperato, non ho mai visto un calciatore in quello stato. Era dispiaciuto per la squadra e per i tifosi. Spero che la vita posso dargli indietro una gioia perché se lo merita. E' un campione e una persona speciale. Io sono sempre stato criticato ma non ho mai avuto paura delle mie scelte, al massimo posso aver paura dei risultati delle partite".