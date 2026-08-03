Walter Sabatini torna - ufficialmente - nel mondo del calcio. L'ex ds della Roma, come raccontato nelle ultime interviste, ha ancora tanta voglia di fare. Nonostante l'età, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo dimostra il suo nuovo inizio. Sabatini ha infatti firmato con la Pro Patria. Un ritorno al passato. Nel 1984 aveva lasciato il calcio proprio con la maglia biancoblù. Il ruolo non è stato ancora comunicato, ma dovrebbe essere di tipo istituzionale. Una figura importante per il club. Dopo l'ultima esperienza alla Salernitana, Sabatini riparte dalla Serie D. Un nuovo capitolo della sua lunga carriera.