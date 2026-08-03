Nel 2024 a Burton c’erano Soulé, Dybala e Paredes a formare il ‘clan’ argentino. Due anni dopo Leandro non c’è più ed è stato sostituito da Castro. I tre sono sempre insieme: quando passeggiano per il Vale Resort nelle ore di riposo oppure quando si dirigono verso il campo d’allenamento. Anche durante la fase di riscaldamento quando Gasperini mette la squadra in cerchio uno dietro l’altro si vedono Paulo, Matias e Santiago. Nulla di insolito, i sudamericani in tutte le squadre fanno ‘gruppetto’ e si vedono spesso e volentieri insieme. Soulé e Castro, inoltre, condividono anche lo stesso preparatore atletico (Guido Viggiano) e hanno passato una parte delle vacanze insieme in Argentina. Sono molto legati e durante l’amichevole col Cardiff si è visto. Prima del quarto gol dei padroni di casa c’era un fallo su Castro e i due connazionali sono andati subito a protestare con l’arbitro poi entrambi hanno discusso con Cristante che – da capitano – aveva provato a fare da paciere. A proposito, il caso è già rientrato. Nessuna discussione tra loro e nella giornata di ieri erano insieme a scherzare mentre guardavano dalla palestra la seconda parte dell’allenamento. Cose di campo.

Soulé con le valigie in mano

Il clan argentino, però, rischia di non durare molto. L’estate di Soulé è stata quasi da separato in casa. È in vendita da inizio giugno e la Roma sta ancora provando a cederlo. Prima ci avevano pensato alcuni club arabi, ma la risposta del giocatore è stata subito negativa. Qualche sondaggio club tedeschi e inglesi, ma nessuna vera e propria offerta arrivata dalle parti di Trigoria. Anche la pista Milan – per il momento – non si scalda. E un altro indizio di mercato lo ha dato Gasperini nell’amichevole col Cardiff. Quando la Roma è tornata a giocare col 3-4-2-1 Soulé è stato schierato sulla sinistra e non sulla destra come era la passata stagione. Nella sua mattonella il titolare è Dybala, mentre lui o rimarrà per fare la riserva oppure dovrà andare via poiché da quella parte D’Amico è a caccia del grande colpo. Il suo addio potrebbe sbloccare la situazione legata a Endrick. Mentre Mastantuono non convince.

Bah, rottura del crociato

Tanta sfortuna per il giovane Bah che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, circa nove i mesi di stop. Ancora ai box Wesley che domani non giocherà contro il Newport. Out anche Pisilli: prevista nei prossimi giorni un’altra risonanza, la settimana prossima potrà tornare in gruppo. Capitolo mercato: la Roma attende una risposta per Read, ma l’intesa col Feyenoord è vicina. Ballano circa 2 milioni di euro.