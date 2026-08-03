Un altro giorno di ritiro sta per terminare. La Roma ha svolto una lunga e intensa giornata di lavoro. Gasperini continua a spingere forte per raccogliere i frutti durante la stagione. L'obiettivo è quello di farsi trovare subito pronta alla prima sfida contro la Fiorentina. Il clima del Galles, in questo senso, aiuta: temperature più basse rispetto al caldo romano e condizioni migliori per lavorare. Oggi non si è allenato Wesley. Il brasiliano salterà la sfida di martedì 4 agosto contro il Newport. La Roma è attesa dalla sua seconda amichevole di questo ritiro. Dopo la sconfitta contro il Cardiff, i giallorossi saranno di scena al Rodney Parade di Newport. La giornata, però, sarà lunga. Si parte alle 9 con una ricca colazione. Poi spazio all'allenamento delle 10.30. Corsa, esercizi e lavoro sul campo saranno all'ordine del giorno. Non mancherà anche il tempo per recuperare. Pranzo alle 13, poi Gasperini ha concesso tre ore di pausa alla squadra. Alle 16.15, però, si torna a pensare alla partita con uno snack veloce prima della partenza. Il pullman lascerà il Vale Resort alle 17.10 direzione Newport. La sfida inizierà alle 20 italiane, le 19 locali. Al termine della partita, il rientro è previsto per le 21.35. Poi arrivo e cena. Una giornata intensa per la Roma. Il lavoro continua. Dopo il ko contro il Cardiff, i giallorossi cercano risposte. Il Newport è il prossimo banco di prova.