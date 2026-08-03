La Roma è abituata alle telenovele di mercato estive. Negli ultimi anni sono diventate una costante. Quest'anno è toccato a Greenwood e Summerville, senza addentrarci nel capitolo Nusa. L'anno scorso, invece, due giocatori hanno soltanto sfiorato il giallorosso: Rios e Sancho. Il primo ha trovato la sua strada in Portogallo, al Benfica. Il secondo, invece, è andato incontro a una parabola discendente che sembra non avere fine. Il Manchester United non gli ha rinnovato il contratto. Così è finito tra gli svincolati. E lì è rimasto. Da oltre un mese nessun club si è fatto avanti. O forse sì. Quello con cui si sta allenando. Da giorni, infatti, Sancho si allena con il Flixton, squadra di decima divisione inglese. Una scelta che ha incuriosito molti tifosi. Il presidente del club, però, ha subito spento le voci: "Non è in prova e non ci sono trattative". L'ex United troverà la sua strada altrove. Ma la sensazione è che il suo futuro non sia più roseo come ci si immaginava qualche anno fa.