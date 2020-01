Roma-Lazio, il web biancoceleste: “Noi superiori, non c’è partita. Vinciamo e andiamo a prendere il primo posto”

“Siamo più forti, non c’è dubbio. Ecco perché non ci sarà partita”. Non esiste scaramanzia, almeno non questa volta, per il web biancoceleste è tempo di guardare in faccia la realtà e urlare al mondo la grandezza di un sogno: “Andiamoci a prendere il primo posto”. È il giorno del derby, uno di quelli da segnare in rosso sul calendario per continuare una scalata contro ogni pronostico: “Per una volta partiamo come super favoriti, cerchiamo di vedere tutto positivo per vincere senza problemi”.

Social e forum intrecciano opinioni e sensazioni, puntando dritto all’ambizione di un anno in cui tutto sembra girare per il verso giusto: “La Roma è a pezzi mentre noi andiamo a mille. In altri momenti sarei stato preoccupato ma adesso ci sono tre categorie di differenza”. Non c’è spazio per dogmi che sembrano ormai vecchi e superati: “Ancora con la storia che chi parte sfavorito poi vince il derby. Non vedo come potremmo perdere una partita del genere”.

Il senso di superiorità pervade anche i più cauti, l’effetto dirompente della marcia laziale in campionato fa sbilanciare proprio tutti: “Solitamente mi prende l’ansia già settimane prima del derby e tengo un profilo basso per non restarci male se non dovesse andare bene. Ma questa volta è diverso. Questo è un anno in cui l’impossibile sta diventando possibile, facciamo male agli amanti dei bonsai e puntiamo allo scudetto”.