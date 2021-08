Roma, gironi e possibili avversarie: cosa aspettarsi dalla Conference League

I sorteggi dei gironi ci saranno domani alle 13:30 in diretta da Istanbul

SORTEGGIO - Il sorteggio è simile alle altre competizioni europee e ci sarà venerdì alle 13:30 ad Istanbul: in base al ranking UEFA stabilito per coefficienti ad inizio stagione e sulla base dei principi stabiliti dalla Commissione Competizioni Nazionali, le 32 partecipanti saranno suddivise in quattro fasce da otto, quelle provenienti dalla stessa nazione non possono affrontarsi. Successivamente , le squadre vengono sorteggiate in otto gruppi da quattro, ciascuno contenente una squadra per ogni fascia.