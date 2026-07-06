Sport, inclusione e crescita educativa. Anche nel 2026 l'AS Roma rinnova il proprio impegno nel sociale attraverso i Sustainability Social Camp, l'iniziativa che offre a 80 bambini tra i 7 e gli 11 anni, provenienti da contesti di fragilità e da alcune delle aree più complesse della Capitale, la possibilità di vivere gratuitamente un'esperienza estiva all'insegna dello sport, della formazione e della condivisione. I giovani partecipanti, segnalati al club giallorosso dal Forum Terzo Settore Lazio insieme alle associazioni Talenti San Ponziano e Salvamamme-Salvabebè, dalle parrocchie della Chiesa Cattolica, dal IX Municipio di Roma e dai Punti Luce di Save the Children, stanno prendendo parte ai campi estivi organizzati presso il Circolo Sportivo Dabliu Eur.

Nel corso delle attività, i bambini hanno l'opportunità di praticare sport, con particolare attenzione al calcio, ma anche di partecipare a laboratori e momenti formativi dedicati a temi di grande attualità, come il contrasto al bullismo e al razzismo, il rispetto dell'ambiente e la promozione dei valori della convivenza civile. Un percorso che punta a favorire la socializzazione e la crescita personale, trasmettendo i principi del rispetto reciproco, del fair play e dell'inclusione. Dal 29 giugno al 10 luglio, inoltre, i partecipanti sono coinvolti nella campagna "No Bulli", promossa dall'AS Roma con il supporto del Consiglio Regionale del Lazio, della Polizia di Stato e di altre realtà impegnate nella sensibilizzazione contro il bullismo.

Al termine dell'iniziativa, il Forum Terzo Settore Lazio ha voluto ringraziare nuovamente il club giallorosso per la sensibilità dimostrata nei confronti delle famiglie più in difficoltà. "I Sustainability Social Camp rappresentano un'opportunità preziosa per tanti bambini che possono vivere un'esperienza ricca di valori, emozioni e occasioni di crescita personale", sottolinea il Forum, evidenziando l'importanza di un progetto che, anno dopo anno, continua a coniugare sport, educazione e inclusione sociale.