Missione fallita, almeno secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Il prestigioso quotidiano 'Marca', infatti, parla di un tentativo di inserimento della Roma per Bright Ede, difensore centrale polacco che alla fine ha scelto la Spagna. I giallorossi infatti avrebbero provato un blitz in extremis nella trattativa tra il Motor Lublin e il Deportivo La Coruna, ma senza successo. Bright Ede ha continuato a dare priorità proprio agli spagnoli per il progetto sportivo della squadra, evidentemente ritenuto più adatto a lui. Si tratta di un giovanissimo centrale, classe 2007, alto 193 centimetri e nato a Varsavia, reduce da 17 presenze nel massimo campionato polacco. Il giocatore è già a La Coruna.