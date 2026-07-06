Ennesimo colloquio tra il tecnico e l'inglese, che risponde addirittura in italiano all'avvertimento: "Ci sarà da faticare". Tresoldi piace, ma costa parecchio. Da mercoledì la prima fase della campagna abbonamento
Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio
Colloquio Greenwood-Gasperini. E Mason risponde in italiano
Gasperini si muove e lo fa soprattutto al telefono in questa fase di mercato. "Pronto Greenwood, parla Gian Piero: preparati a faticare", il suo 'avvertimento' all'attaccante inglese ormai da settimane nei suoi sogni. Mason sorride e risponde addirittura in italiano: "Sì sono pronto, vengo anche a fare tanti gol". Può essere questa la settimana decisiva per l'affondo al giocatore del Marsiglia, che intanto si è presentato in ritiro con l'OM questa mattina, quando era appunto previsto il raduno. Greenwood ha salutato il nuovo tecnico Genesio, ma il suo futuro è comunque segnato in uscita.
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